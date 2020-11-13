Один человек пострадал после взрыва газа в селе в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/48fae770-2773-11eb-a54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по РИ/facebook.com

В частном доме в селе Назрановского района Ингушетии взорвался газ. Один человек пострадал.

Инцидент произошёл на улице Осканова сельского поселения Экажево.

В результате пострадала молодая женщина 1997 года рождения, которая госпитализирована в республиканскую больницу. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Выясняются причины произошедшего. Прокуратура республики проверит деятельность контролирующих и надзорных органов по вопросу исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. Ход процессуальной проверки взял на себя исполняющий обязанности прокурора республики Темур Воробьёв.

Как писал NEWS.ru, на северо-востоке Москвы произошёл взрыв газа в жилом доме на улице Проходчиков. Причиной стали преступные действия жильца многоэтажки. По версии следствия, он проявил небрежность в работе с газовоздушным оборудованием, что спровоцировало взрыв и дальнейшее распространение пожара.