https://static.news.ru/photo/81665132-08b9-11ea-b37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Пожар вспыхнул на шестом этаже многоквартирного дома № 22 к. 1 по улице Планерная в Москве. Площадь горения в однокомнатной квартире составила 10 кв. м.

Пожарные быстро справились с огнём, в котором пострадал один человек, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мебель загорелась в одной из квартир пятиэтажного дома в Северном округе столицы. Когда пожарные прибыли на тушение на Новую улицу в Западном Дегунино, ими было обнаружено возгорание на площади 1,5 кв. м. Находившийся в очаге пожара человек погиб.