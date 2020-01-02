https://static.news.ru/photo/cc9bd79c-2d41-11ea-b6e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 30.mchs.gov.ru

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Астрахани. Об этом рассказал в Instagram губернатор области Игорь Бабушкин.

Инцидент произошёл на улице Советской. Из огня были спасены восемь человек, судьба ещё одного пока неизвестна.

Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь. Он также поблагодарил спасателей, отметив, что их слаженные действия помогли избежать ещё больших жертв.

На месте пожара побывал мэр Астрахани Радик Харисов. Он распорядился организовать горячее питание для погорельцев, а также выделить транспорт для оказания помощи пострадавшим и перевозки их личных вещей, сообщается на сайте городской администрации.

Как ранее писал NEWS.ru, горевшее здание является памятником архитектуры. Оно построено из кирпича, но перекрытия в нём деревянные. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В его тушении были задействованы 58 человек и 20 единиц техники.