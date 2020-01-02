Фото: 30.mchs.gov.ru

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Астрахани. Об этом рассказал в Instagram губернатор области Игорь Бабушкин.

Инцидент произошёл на улице Советской. Из огня были спасены восемь человек, судьба ещё одного пока неизвестна.

Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь. Он также поблагодарил спасателей, отметив, что их слаженные действия помогли избежать ещё больших жертв.

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Сегодня в 03:43 было зафиксировано возгорание жилого дома по ул. Советская, 22. На место незамедлительно выехали сотрудники и техника МЧС. К 07:40 пожар удалось локализовать. На данный момент известно, что из огня спасены 8 человек, один человек погиб и судьба еще одного неизвестна. Хочу принести искренние соболезнования родственникам погибшего. Всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь. Также хочу поблагодарить сотрудников ГУ МЧС за слаженные действия, благодаря которым удалось избежать ещё больших жертв. Будьте осторожны! #АстраханскаяОбласть #Астрахань #ИгорьБабушкин

Публикация от Игорь Бабушкин (@babushkin_iyu)

На месте пожара побывал мэр Астрахани Радик Харисов. Он распорядился организовать горячее питание для погорельцев, а также выделить транспорт для оказания помощи пострадавшим и перевозки их личных вещей, сообщается на сайте городской администрации.

Как ранее писал NEWS.ru, горевшее здание является памятником архитектуры. Оно построено из кирпича, но перекрытия в нём деревянные. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В его тушении были задействованы 58 человек и 20 единиц техники.

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