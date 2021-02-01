Один человек погиб в столице в аварии с машиной ГИБДД

https://static.news.ru/photo/78534872-6518-11eb-ab64-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы произошла авария с участием четырёх транспортных средств. Одна из машин — это автомобиль ГИБДД. В результате происшествия погиб один человек. Об этом журналистам во вторник, 2 февраля, рассказал источник в столичных экстренных службах.

Отмечается, что ДТП случилось на Кутузовском проспекте. Четыре машины столкнулись на дороге по направлению к центру Москвы после пересечения Минской улицы. Одна из машин принадлежит ГИБДД.

В результате пострадали три человека, один погиб. Перекрыты три полосы из пяти в сторону центра, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, 29 января на 873-м километре автотрассы М-5 «Урал» в районе села Заборовки Сызранского района произошла авария. Там столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате погибли 12 человек.

Водитель грузовика арестован. Он будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев.