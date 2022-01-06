Один человек погиб в результате жёсткой посадки вертолёта в Башкирии

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В Башкортостане вертолёт совершил жёсткую посадку. На борту находились три человека. Инцидент произошёл близ населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — село Павловка. Вертолёт совершил жёсткую посадку в 4 км от населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Информация о...