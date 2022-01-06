Один человек погиб в результате жёсткой посадки вертолёта в Башкирии

Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
По данным агентства, вертолёт Eurocopter AS350 совершил жёсткую посадку в Благовещенском районе республики, в четырёх километрах от населённого пункта Карагайкуль.
На его борту находились пилот и два пассажира. Погиб один человек, еще двое, предварительно, пострадали, —
рассказалисточник ТАСС.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — село Павловка.
На место происшествия выехали транспортный прокурор Уфы, следователи СК России по региону, а также спасательные службы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По их результатам примут меры прокурорского реагирования.