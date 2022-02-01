Один человек погиб в результате затопления краболовного судна в Приморье

Один человек погиб в результате затопления краболовного судна в порту Зарубино в Приморье. Ещё один доставлен в больницу с переохлаждением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Приморья. Речь идёт о старшем механннике и капитане корабла, соответственно.

Краболов «Акванавт» затонул сегодня в порту Зарубино в Хасанском районе. Один из членов экипажа, старший механик Игорь Сомин, погиб, его тело уже достали на поверхность. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу Зарубино, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала Зарубино в Приморье. Часть судна находится над водой, часть ушал под воду. Его обследуют спасатели. По предварительным данным, на борту находится 16 тонн топлива, его разлива не зафисировано. Судовладельцы сообщили, что с корабля были эвакуированы 14 человек. Затопление произошло за несколько минут, его причины пока неизвестны.

Также в сообщении указывается, что на борту судна находились 18 тонн толпива. В настоящее время вокруг корабля установлены боновые заграждения.

Причины и обстоятельства просишествия устанавливаются.

По их данным, на борту находится 18 тонн топлива. Разлива не наблюдается. Установлены боновые заграждения. Подробности происшествия выясняются.