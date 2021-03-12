Один человек погиб в результате пожара в московской высотке

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На северо-западе Москвы произошёл пожар в 16-этажном жилом доме. В результате один человек погиб.

Сообщение о возгорании в доме по набережной Новикова-Прибоя поступило в МЧС утром 13 марта. Горела квартира на шестом этаже, а также балконы на седьмом и восьмом этажах.

Прибывшие на место инцидента пожарные спасли 14 человек, в том числе двоих детей. Кроме того, из горевшей квартиры они вынесли двух человек. Одного из них медики реанимировали, а второго спасти не удалось.

К настоящему времени пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров, потушен. Причины возгорания пока не установлены, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Анапе произошёл крупный пожар в жилом восьмиэтажном доме. Причиной возгорания стала нелегальная сауна, обустроенная одним из жильцов. В результате пожара выгорел весь мансардный этаж, пострадали более двух десятков квартир. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.