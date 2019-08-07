https://static.news.ru/photo/4cb46134-b893-11e9-a744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Во время пожара в квартире в столичном районе Солнцево погиб один человек и шестеро спасены.

Как стало известно News.ru, возгорание произошло в доме на Наро-Фоминской улице в столичном районе Солнцево. Площадь пожара составила 30 кв. м. Шестерых человек, в том числе троих детей, пожарные вывели из огня.

В настоящее время пожар полностью потушен. Причина возгорания устанавливается.

Как ранее писал News.ru, за последние пять лет количество возгораний в столице снизилось на 63,4%. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Москве Юрий Жуковский сообщил, что уменьшается и число погибших при возгораниях людей.