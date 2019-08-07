Во время пожара в квартире в столичном районе Солнцево погиб один человек и шестеро спасены.
Как стало известно News.ru, возгорание произошло в доме на Наро-Фоминской улице в столичном районе Солнцево. Площадь пожара составила 30 кв. м. Шестерых человек, в том числе троих детей, пожарные вывели из огня.
В настоящее время пожар полностью потушен. Причина возгорания устанавливается.
Как ранее писал News.ru, за последние пять лет количество возгораний в столице снизилось на 63,4%. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Москве Юрий Жуковский сообщил, что уменьшается и число погибших при возгораниях людей.