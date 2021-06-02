Один человек погиб при взрыве на шахте в Бурятии

На золотодобывающей шахте в Бурятии прогремел взрыв. В результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошёл на руднике «Владимирский» — самопроизвольно сдетонировала взрывчатка. Предполагается, что к взрыву могло привести несоблюдение рабочими техники безопасности при использовании взрывчатых веществ. По словам собеседника агентства, будет проведено расследование для проверки соответствия условий труда в шахте требованиям законодательства.
Из шахты самостоятельно
Ранее сообщалось, что на одном из участков шахты «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошло обрушение породы. В результате пострадали четверо рабочих.
В Колумбии в результате взрыва на шахте погибли шестеро горняков. Инцидент произошёл, когда они только заступили на смену. Предполагается, что к взрыву мог привести выброс метана.