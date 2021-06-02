Один человек погиб при взрыве на шахте в Бурятии

https://static.news.ru/photo/cce3a872-c43c-11eb-8c07-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

На золотодобывающей шахте в Бурятии прогремел взрыв. В результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошёл на руднике «Владимирский» — самопроизвольно сдетонировала взрывчатка. Предполагается, что к взрыву могло привести несоблюдение рабочими техники безопасности при использовании взрывчатых веществ. По словам собеседника агентства, будет проведено расследование для проверки соответствия условий труда в шахте требованиям законодательства.

Из шахты самостоятельно эвакуировались десять человек. В настоящее время их осматривают медики. По предварительным данным, угрозы для жизни и здоровья горняков нет.

Ранее сообщалось, что на одном из участков шахты «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошло обрушение породы. В результате пострадали четверо рабочих.

В Колумбии в результате взрыва на шахте погибли шестеро горняков. Инцидент произошёл, когда они только заступили на смену. Предполагается, что к взрыву мог привести выброс метана.