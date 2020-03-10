https://static.news.ru/photo/a0472fcc-62e1-11ea-baa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: portadasinrazon/twitter.com

Взрыв прогремел на химическом предприятии в испанском городе Барселона. По предварительным данным, погиб как минимум один человек.

Инцидент произошёл в районе Сан Марти. Причины взрыва пока не установлены. По словам пользователей соцсетей, он был такой силы, что в зданиях, расположенных в полукилометре от места происшествия, содрогнулись стены, сообщает издание La Vanguardia.

Газеты опубликовала фото, на котором видны довольно крупные куски щебня, разбросанные взрывом по одной из улиц. Пользователи отметили, что она не относится к оживлённым, иначе число погибших могло составить десятки человек.

Ранее NEWs.ru писал о взрыве на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона. В результате происшествия пострадали четыре человека.