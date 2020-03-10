Взрыв прогремел на химическом предприятии в испанском городе Барселона. По предварительным данным, погиб как минимум один человек.
Инцидент произошёл в районе Сан Марти. Причины взрыва пока не установлены. По словам пользователей соцсетей, он был такой силы, что в зданиях, расположенных в полукилометре от места происшествия, содрогнулись стены,
Газеты опубликовала фото, на котором видны довольно крупные куски щебня, разбросанные взрывом по одной из улиц. Пользователи отметили, что она не относится к оживлённым, иначе число погибших могло составить десятки человек.
Ранее NEWs.ru писал о взрыве на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона. В результате происшествия пострадали четыре человека.
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