Один человек погиб при взрыве кислородной трубы в черновецкой больнице

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Стали известны подробности взрыва в городской больнице № 1 в украинских Черновцах. Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), разорвалась кислородная труба.

По данным ведомства, взрыв произошёл в палате на втором этаже пятиэтажного знания больницы. В эпицентре возникло возгорание.

Пожар ликвидирован. В результате происшествия погиб один человек и пострадал один человек, — говорится в сообщении ГСЧС.

Также ведомство уточняет, что эвакуировано 20 человек. Обстоятельства происшедшего уточняются.

Замглавы областной администрации Наталья Гусак в своём Facebook опубликовала телефон горячей линии. По нему родственники пациентов могут узнать об их состоянии и выяснить, в какую больницу их перевели.

Как писал NEWS.ru, информацию о взрыве распространила именно Гусак. Она рассказала, что находится на месте происшествия и помогает в организации госпитализации пациентов в другие больницы.