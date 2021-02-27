Один человек погиб при взрыве кислородной трубы в черновецкой больнице

Стали известны подробности взрыва в городской больнице № 1 в украинских Черновцах. Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), разорвалась кислородная труба.
По данным ведомства, взрыв произошёл в палате на втором этаже пятиэтажного знания больницы. В эпицентре возникло возгорание.
Пожар ликвидирован. В результате происшествия погиб один человек и пострадал один человек, — говорится в сообщении ГСЧС.
Также ведомство уточняет, что эвакуировано 20 человек. Обстоятельства происшедшего уточняются.
Замглавы областной администрации Наталья Гусак в своём Facebook опубликовала телефон горячей линии. По нему родственники пациентов могут узнать об их состоянии и выяснить, в какую больницу их перевели.
Как писал NEWS.ru, информацию о взрыве распространила именно Гусак. Она рассказала, что находится на месте происшествия и помогает в организации госпитализации пациентов в другие больницы.
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