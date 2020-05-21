Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа в посёлке в ЕАО

12:28, 22 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв бытового газа произошёл в частном доме в посёлке Приамурский Еврейской автономной области. После ликвидации вызванного взрывом пожара под завалами дома обнаружили тело хозяина, 56-летнего мужчины.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Других пострадавших, кроме хозяина дома, в результате происшествия нет. При первоначальном осмотре на газовом баллоне, находившемся в доме, не обнаружено повреждений.

Отмечается, что жилец использовал баллон без необходимых документов и соответствующего разрешения. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте инцидента, процессуальное решение будет принято после доследственной проверки.

Как писал NEWS.ru, 21 мая взрыв газа произошёл в частном доме в казахстанском селе Курмангазы, пострадали четыре человека.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях