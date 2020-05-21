Один человек погиб при взрыве газа в посёлке в ЕАО

Взрыв бытового газа произошёл в частном доме в посёлке Приамурский Еврейской автономной области. После ликвидации вызванного взрывом пожара под завалами дома обнаружили тело хозяина, 56-летнего мужчины.
Об этом
Отмечается, что жилец использовал баллон без необходимых документов и соответствующего разрешения. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте инцидента, процессуальное решение будет принято после доследственной проверки.
Как писал NEWS.ru, 21 мая взрыв газа произошёл в частном доме в казахстанском селе Курмангазы, пострадали четыре человека.
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