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Два человека погибли при взрыве газа в подмосковном Ступино

07:36, 11 апреля 2022
Два человека погибли при взрыве газа в подмосковном Ступино Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В подмосковном Ступино произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента два человека погибли, ещё пять пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В 05:54, Московская область, городской округ Ступино, Центральный переулок, дом 4. Предварительно, взрыв бытового газа на 4 этаже пятиэтажного шестиподъездного дома (газифицирован) с последующим возгоранием, — отмечается в сообщении.

Агентство уточнило, что на место взрыва выехали специалисты отрядов «Центроспас» и «Лидер», которым предстоит разбирать конструкции и ликвидировать последствия инцидента.

8 апреля в Нижневартовске взорвался газовый баллон на канализационной насосной станции, в результате пострадали, по меньшей мере, пять рабочих. Врачи оценивали состояние пострадавших как тяжёлое и крайне тяжёлое, сейчас они находятся в реанимации.

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