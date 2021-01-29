Один человек погиб при выбросе сероводорода в Ленобласти

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На предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области произошёл выброс сероводорода. В результате пострадали два человека, один из которых скончался.

Второй пострадавший в настоящее время находится в больнице. Его состояние медики оценивают как стабильное.

По факту инцидента региональное управление Роспотребнадзора начало проверку. Причины произошедшего выясняются. Согласно данным замеров воздуха в жилых кварталах города, превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не выявлено, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце декабря выброс сероводорода произошёл на предприятии в Иркутской области. Тогда пострадали шесть человек, двое из которых попали в реанимацию. По версии СКР, причиной инцидента могло стать нарушение требований охраны труда.

Президент Владимир Путин поручил кабмину завершить до 1 марта 2021 года создание системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Меры приняты по итогам проверки исполнения законодательства и решений, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах.