Один человек погиб при пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

В результате пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 марта в деревне Дергино Торопецкого района. Огонь охватил комнату на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания диспансера.

Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. По уточнённым данным, один человек скончался в больнице.

Также в МЧС России сообщили , что один из пострадавших госпитализирован, ещё двоим помощь оказана на месте.

Ранее стало известно, что в Пензе загорелось административное здание на улице Калинина, 118. В результате возгорания шесть человек обратились за помощью к медикам. Об этом писал NEWS.ru.