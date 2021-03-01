Один человек погиб при пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью

В результате пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 марта в деревне Дергино Торопецкого района. Огонь охватил комнату на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания диспансера.
Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. По уточнённым данным, один человек скончался в больнице.
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Ранее стало известно, что в Пензе загорелось административное здание на улице Калинина, 118. В результате возгорания шесть человек обратились за помощью к медикам. Об этом писал NEWS.ru.