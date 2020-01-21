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В деревне Петровское городского округа Серпухов Московской области на территории тепличного комплекса произошёл пожар. По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали.

Поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Петровское, территория тепличного комплекса, — сообщил NEWS.ru источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожар локализовали уже через 20 минут после поступления сообщения, а через два часа возгорание было полностью ликвидировано.

Как писал NEWS.ru, в районе Зюзино на территории Москвы произошёл пожар в детской поликлинике № 69. Из медицинского учреждения эвакуировали почти 100 человек. Отмечается, что 30 из них — дети. Здание детской поликлиники находится по адресу: улица Азовская, дом 20, корпус 2. Возгорание произошло на втором этаже.