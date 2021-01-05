Один человек погиб при обвале в шахтах на Камчатке

По меньшей мере один человек погиб при обвале в золоторудных шахтах на Камчатке. Его тело было извлечено из-под завалов. Поиски второго шахтёра, пропавшего при обвале на руднике, продолжаются.
Из-под завалов извлекли тело одного проходчика. Поиски второго пропавшего продолжаются, — сообщили ТАСС в компании «Тревожное зарево», которая занимается добычей на месторождении.
После сообщений о том, что пять человек попали под завалы при обрушении в золоторудных шахтах на Камчатке следователи инициировали проверки.
Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю проводится проверка по сообщению об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения, — сообщили в региональном СК.
В ходе проверок следователи и представители прокуратуры изучат обстоятельства обрушения.
Асачинское золоторудное месторождение находится в Елизовском районе в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Добычей золота на руднике занимается компания «Тревожное зарево».
Ранее NEWS.ru писал, что пять человек попали под завалы при обвале в золоторудных шахтах на Камчатке. Трое шахтёров смогли выбраться самостоятельно, судьба ещё двоих оставалась неизвестной.
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