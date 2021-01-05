Один человек погиб при обвале в шахтах на Камчатке

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В результате обрушения в золоторудных шахтах на Камчатке несколько человек оказались под завалами. Как отмечает пресс-служба Камчатского края, по предварительным данным, под завалы попали пятеро горняков.

Трое рабочих уже смогли самостоятельно выбраться, судьба ещё двоих шахтёров пока неизвестна. Сейчас под землёй работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала. Связи с ними нет, поэтому о...