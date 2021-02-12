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Происшествия

Один человек погиб при обрушении на шахте в Новокузнецке

04:04, 14 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек стал жертвой обрушения горной породы на шахте «Юбилейная», которая входит в состав холдинга «ТопПром», в Кузбассе. Всего под землёй в момент обрушения находилось 98 шахтёров.

Об этом сообщает «Интерфакс». Агентство отмечает, что основной версией произошедшего в ночь на 14 февраля назван человеческий фактор.

Взрыва в шахте не было. Основная версия — человеческий фактор при проведении горнопроходческих работ, — пояснили в агентстве.

На место происшествия выехала следственная группа регионального СУ СКР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по предварительным данным, на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе продолжаются поиски не менее пяти человек. Они всё ещё остаются под землёй. На месте работают 24 спасателя, задействовано пять единиц техники.

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