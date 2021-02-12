Один человек погиб при обрушении на шахте в Новокузнецке

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Обрушение горной породы произошло в штреке на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе. В тот момент под землёй находились 98 шахтёров.

Спасатели пока эвакуировали из шахты «Юбилейная» 93 человека, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что, по предварительным данным, в Кузбассе продолжаются поиски не менее пяти человек. На месте работают 24 спасателя,...