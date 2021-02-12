Один человек погиб при обрушении на шахте в Новокузнецке

Один человек стал жертвой обрушения горной породы на шахте «Юбилейная», которая входит в состав холдинга «ТопПром», в Кузбассе. Всего под землёй в момент обрушения находилось 98 шахтёров.
Об этом
Взрыва в шахте не было. Основная версия — человеческий фактор при проведении горнопроходческих работ, — пояснили в агентстве.
На место происшествия выехала следственная группа регионального СУ СКР.
Ранее NEWS.ru сообщал, что по предварительным данным, на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе продолжаются поиски не менее пяти человек. Они всё ещё остаются под землёй. На месте работают 24 спасателя, задействовано пять единиц техники.