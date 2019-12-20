https://static.news.ru/photo/28f33082-2494-11ea-b309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб при обрушении четырёхэтажного здания в Омске. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Пострадали два человека, один из них погиб, — сообщил источник РИА Новости.

По данным агентства «Интерфакс», в здании проводились работы по демонтажу. В результате ЧП произошло обрушение трёх этажей. На месте работают 31 человек и восемь единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ереване при обрушении пола в здании военкомата пострадали 11 человек. Инцидент произошёл днём 19 декабря. Участок пола площадью около 25 кв. м провалился в одном из помещений на первом этаже здания.