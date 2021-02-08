Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП на Кубани

Пять машин столкнулись на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Авария произошла в районе посёлка Двубратский.
На автодороге столкнулись два легковых автомобиля, автобус ПАЗ, грузовик и бензовоз. В результате погиб один человек, ещё трое госпитализированы,
Погиб в аварии водитель автобуса, в салоне ПАЗа в момент ДТП пассажиров не было. Среди пострадавших детей нет. По предварительным данным, один из водителей превысил скорость, в результате чего машину занесло. В итоге опрокинулся бензовоз. Ограничение розлива топлива и его обсыпка гравийно-песчаной смесью будет проводиться силами ДРСУ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП организовано реверсивное движение. В регионе с 6 февраля действует штормовое предупреждение по гололёду.
Ранее NEWS.ru сообщал, что три человека погибли в Саратовской области в результате ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» и автомобиля Chery Tiggo.