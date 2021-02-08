Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП на Кубани

https://static.news.ru/photo/c35f6fc8-6a7f-11eb-bc05-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 23.mchs.gov.ru

Пять машин столкнулись на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Авария произошла в районе посёлка Двубратский.

На автодороге столкнулись два легковых автомобиля, автобус ПАЗ, грузовик и бензовоз. В результате погиб один человек, ещё трое госпитализированы, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Погиб в аварии водитель автобуса, в салоне ПАЗа в момент ДТП пассажиров не было. Среди пострадавших детей нет. По предварительным данным, один из водителей превысил скорость, в результате чего машину занесло. В итоге опрокинулся бензовоз. Ограничение розлива топлива и его обсыпка гравийно-песчаной смесью будет проводиться силами ДРСУ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП организовано реверсивное движение. В регионе с 6 февраля действует штормовое предупреждение по гололёду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три человека погибли в Саратовской области в результате ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» и автомобиля Chery Tiggo.