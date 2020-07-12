Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП под Ростовом

В Аксайском районе Ростовской области произошло крупное ДТП с участием трёх автомобилей. В результате инцидента один человек погиб и семеро пострадали.
Авария произошла на 1045-м километре трассы М-4 «Дон». Chrysler столкнулся с двигавшимся по правому ряду КамАЗом, а потом с Hyundai Solaris.
В результате в Chrysler погибла пассажирка, пострадали водитель и три пассажира, из которых двое детей. В Hyundai пострадали водитель и два пассажира, из них один несовершеннолетний, — сообщил представитель управления ГИБДД по региону.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов,
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье произошло массовое ДТП. Там столкнулись три грузовых автомобиля и легковая машина. В результате происшествия было парализовано движение на трассе А-107.
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