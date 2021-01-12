Один человек погиб в результате ДТП под Ростовом

https://static.news.ru/photo/cfd59516-5571-11eb-868a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство РО

Один человек погиб и ещё четыре пострадали в результате опрокидывания маршрутного автобуса в Ростовской области.

Трое пострадавших госпитализированы. Один из них помещён в реанимацию. В числе получивших травмы есть ребёнок, сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС.

Авария произошла в Красносулинском районе на федеральной автодороге М-4 «Дон». Её обстоятельства в настоящее время устанавливаются. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 19 человек и семь единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что суд арестовал водителя грузовика, протаранившего колонну автобусов с военнослужащими в Московской области. В результате ДТП погибли четыре человека и ещё 42 пострадали. По факту происшествия возбуждены два уголовных дела. Мужчина виновным себя не признаёт. По его словам, сами военные должны были обеспечить безопасное прохождение колонны.