Очевидица раскрыла подробности крупного ДТП с автобусом в Пермском крае В Пермском крае сильно пострадал водитель автобуса, съехавшего в кювет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пермском крае пассажирский автобус внезапно съехал в кювет и перевернулся, водитель и пассажиры серьезно пострадали, рассказала NEWS.ru очевидица аварии. Погибших в результате ДТП, по ее словам, нет.

Мы проезжали по трассе и увидели съехавший в кювет автобус. Люди вылезали из него, кто-то травмировался. Мы остановились помочь. Сильно пострадал водитель, одна из пассажирок сказала мне, что в салоне автобуса было душно, поэтому, возможно, ему стало плохо из-за жары. Вызвали скорую и сотрудников ГАИ. Кого-то из пассажиров увезли в больницу, хотя тяжелораненых мы не заметили, погибших, по крайней мере, нет, — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус попал в ДТП на 164-м километре трассы Пермь — Березники. По данным СМИ, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего тот слетел в кювет. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадали восемь человек.

До этого два человека погибли в Алтайском крае в результате ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент произошел поздним вечером 7 июня на Змеиногорском тракте. Прокуратура инициировала проверку. Автобус King Long, следовавший из Новосибирска в Усть-Каменогорск, и легковой автомобиль Mazda Demio столкнулись на трассе в Барнауле.