Очевидец смертельной аварии с сыном экс-министра спорта рассказал о ДТП

https://static.news.ru/photo/c3a5f7ee-c445-11ea-9ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Велосипед сбитого насмерть сыном экс-министра спорта Бориса Иванюженкова Артёмом мужчины разлетелся на две части после столкновения. Об этом в разговоре рассказал очевидец произошедшего 11 июля на территории подмосковного Подольска.

Как рассказал собеседник сотрудников СМИ, он выгуливал собаку, когда на Октябрьском проспекте произошла смертельная авария. По словам мужчины, велосипедиста сбила машина марки BMW чёрного цвета.

Когда я подошёл, пострадавший уже лежал на асфальте, накрытый пледом. Народ стоял, стояла полиция, выставила она оцепительные маяки, чтобы никто не шёл, — цитирует местного жителя телеканал РЕН ТВ.

Очевидец подчеркнул, что велосипед скончавшегося после столкновения с иномаркой разлетелся на две части.

Артём Иванюженков сбил вечером 11 июля на дороге в Подмосковье водителя велосипеда, мужчина скончался до прибытия медиков.

Уточняется, что Иванюженков-младший был за рулём оформленного на мать BMW X6. По предварительным данным, молодой человек не нарушал ПДД, был трезв и не пытался скрыться с места происшествия.

Четыре года назад, уточняет канал, старший сын министра на автомобиле той же марки сбил двоих пешеходов, они получили тяжёлые травмы и проходили лечение в больнице.

Как ранее передавал NEWS.ru, 22-летний Иванюженков после смертельного ДТП в Подмосковье попал в больницу.