Очевидец рассказал о пожаре, унёсшем жизни восьми человек в Екатеринбурге

Житель девятиэтажного дома, где случился пожар с восемью погибшими, рассказал подробности происшествия в Екатеринбурге. Игорь Глушков оказался соседом людей, погибших в квартире, где началось возгорание.
По словам очевидца, все подъезды дома настолько заволокло дымом, что выбраться на улицу шансов практически не было. Происшествие случилось примерно в три часа ночи. Сначала Глушков услышал непонятный шум, затем почувствовал запах гари и бросился спасать родных и детей.
Соседи сгорели полностью. Мы сами вышли. У них четвёртая квартира, наша — пятая. Но она подальше, и не задело. Мы быстро вышли, не дошёл до нас огонь, — рассказал мужчина в интервью Пятому каналу.
По некоторым данным, в огне погибли семеро взрослых и один ребёнок. Некоторые — из-за отравления угарным газом. Причина возгорания уточняется. Выясняются личности погибших. В доме отключено электричество.
Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге. Происшествие случилось по адресу улица Рассветная, 7.