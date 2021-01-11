Очевидец рассказал о пожаре, унёсшем жизни восьми человек в Екатеринбурге

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Восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге. Происшествие случилось по адресу улица Рассветная, 7.

Пожар произошёл в ночь на 12 января, загорелась квартира на втором этаже. В подъезде стояло плотное задымление, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Прибывшие на место пожарные приступили к...