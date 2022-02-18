Очевидец рассказал о гибели детей при пожаре в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о возможной гибели двух детей и двух взрослых во время пожара в жилом доме в Инкермане, передаёт ТАСС. При этом он уточнил, что это предварительная информация, полученная от человека, которому удалось спастись из горящей квартиры.

По предварительной информации, есть погибшие, одна семья: инвалид-мужчина, мама и двое детей. Но это предварительная информация от мужчины, который выпрыгнул из окна, он жил в одной квартире с ними, — сказал губернатор.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», при разборе завалов найдено тело одного из жителей, ещё троих человек ищут — по информации очевидцев, там могли остаться двое детей и женщина.

Пожар произошёл в деревянном многоквартирном доме. Огонь был локализован на площади 300 кв. м. Сейчас пожарные продолжают ликвидировать открытое горение. Сообщается, что к тушению также были привлечены силы Черноморского флота.

Жильцы перемещены в пункт временного размещения, с ними работают психологи МЧС. В больницы города с травмами доставили двух человек.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек при пожаре в частном доме в Ивановской области. Полицейские нашли тела четырёх детей в возрасте от года до десяти лет и их матери. Известно, что семья состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, а дети росли в антисанитарных условиях.