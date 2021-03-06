Очевидец рассказал, как волгоградец попытался устроить массовую резню

https://static.news.ru/photo/befadfbe-7f2c-11eb-a17d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

На территории Волгограда мужчина попытался устроить массовую резню, используя нож и отвёртку. О произошедшем журналистам рассказал очевидец.

Мужчина сообщил, что вышел из подъезда примерно в 07:00 и сразу увидел бегущего человека в одних кальсонах и в футболке. Он был весь в крови. В одной руке мужчина держал нож, а в другой — отвёртку. По словам очевидца, за этим человеком бежал полицейский. Сам волгоградец опешил, когда понял, что мужчина с ножом бежит на него, но всё же успел отскочить.

В этот момент из соседнего магазина вышел продавец. Он стал непосредственным участником событий. Дело в том, что продавец выскочил на улицу не с пустыми руками, а с травматическим пистолетом, из которого он начал палить по окровавленному россиянину.

Сотрудник полиции кричал: «Стреляй в него, стреляй!» Пять или шесть выстрелов было. Он и так весь в крови был. И, представляете, в него стреляют, а он стоит и улыбается. Он или наркоман, или кто, непонятно вообще, — передаёт портал v1.ru.

Мужчину задержали через некоторое время, после прибытия на место отряда полиции. От его рук пострадала как минимум одна женщина. Её забрали на скорой, она была вся в крови.

Причины произошедшего и другие детали в настоящий момент уточняются.

Как ранее писал NEWS.ru, в ЯНАО в одном из отдалённых сёл произошло тройное убийство. Нападавший и его жертвы были пьяны, сообщает СУ СК РФ по региону.

Как рассказали в ведомстве, 6 марта были обнаружены два изрезанных трупа мужчины и женщины. Пострадавшим было 51 и 59 лет соответственно. Позднее следствие установило, что в момент убийства они были пьяны.