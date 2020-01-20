https://static.news.ru/photo/c053abf2-3b49-11ea-abc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: новости Перми/vk.com

Житель Перми рассказал подробности происшествия в мини-отеле «Карамель», в котором из-за прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек. По словам мужчины, кипяток добрался до порога хостела, работающего в подвале соседнего для него дома больше шести лет.

Страшно представить, что было внутри здания. Моя жена выглянула в 04:00, видит, что медики стоят тут. На улице ещё темно было, — цитирует очевидца портал 59.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пермский губернатор Максим Решетников назвал причину, из-за которой произошла авария в отеле, где людей обварило кипятком. Это прорыв канализационного лежака, соединяющего между собой участки теплосети. Выбраться из отеля люди не смогли из-за его трудного расположения, добавил губернатор на совете глав муниципалитетов.