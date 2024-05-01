Очевидец раскрыл подробности ДТП с подростком, сбившем 5-летнего мальчика Очевидец набросился на подростка, сбившего мать с 5-летним ребенком в Балашихе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вечером 30 апреля подросток из подмосковной Балашихи сбил женщину с ребенком, внезапно выехав на тротуар, рассказал NEWS.ru очевидец ДТП. По его словам, после происшествия один из очевидцев вытащил подростка из машины и начал избивать, но его остановили другие прохожие.

Произошло все вчера вечером. Машина сначала сильно газанула и выехала на тротуар, сбила молодую женщину с ребенком. Водитель не остановился, а проехал дальше и в итоге врезался в здание торгового центра. Кто-то из прохожих вытащил водителя из авто и начал его избивать, может это был муж или родственник пострадавшей женщины. Прохожие его остановили. Как потом оказалось, водитель машины сам оказался подростком, — рассказал очевидец.

Женщине и ее 5-летнему сыну вызвали скорую помощь, их госпитализировали. Позже на место происшествия приехала полиция, добавил очевидец.

Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что подросток сбил пешеходов и врезался в здание торгового центра на шоссе Энтузиастов, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ около 21:00 30 апреля. В результате аварии травмы получили пятилетний ребенок и его мать, пострадавших доставили в больницу.

До этого пресс-служба Госавтоинспекции по Амурской области сообщила о гибели девятилетнего мальчика под колесами мусоровоза. В момент аварии ребенок катался на велосипеде, водитель грузовика не заметил его.