https://static.news.ru/photo/e12e7358-227a-11ea-bc25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Туманин/vk.com

Москвич Ярослав, ставший невольным свидетелем перестрелки в центре Москвы, рассказал об увиденном. Молодой человек в момент происшествия шёл с девушкой по Кузнецкому мосту в сторону Лубянки. Пара хотела «посмотреть, как украшена Москва к новому году».

Услышав стрельбу, Ярослав сначала принял её за звуки ремонтных работ. Однако вскоре он заметил, что улицы перекрыты, передаёт KP.ru.

Мигалки. Прижимаются к машинам полицейские. ДПСники отстреливаются. Видимо, стрельба давно шла, — вспомнил очевидец.

К паре подбежал сотрудник силовых структур в бронежилете и каске и в резкой форме попросил молодых людей поскорее покинуть место происшествия. Силовик, среди прочего, прокричал, что «тут война» и предупредил Ярослава и его спутницу об угрозе рикошета. Пара предпочла воспользоваться рекомендациями и поспешила в сторону метро.

Как сообщал NEWS.ru, инцидент со стрельбой произошёл возле здания ФСБ на площади Воровского. По разным данным, в результате ЧП могли погибнуть от одного до трёх силовиков.