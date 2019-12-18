Москвич Ярослав, ставший невольным свидетелем перестрелки в центре Москвы, рассказал об увиденном. Молодой человек в момент происшествия шёл с девушкой по Кузнецкому мосту в сторону Лубянки. Пара хотела «посмотреть, как украшена Москва к новому году».
Услышав стрельбу, Ярослав сначала принял её за звуки ремонтных работ. Однако вскоре он заметил, что улицы перекрыты,
Мигалки. Прижимаются к машинам полицейские. ДПСники отстреливаются. Видимо, стрельба давно шла, — вспомнил очевидец.
К паре подбежал сотрудник силовых структур в бронежилете и каске и в резкой форме попросил молодых людей поскорее покинуть место происшествия. Силовик, среди прочего, прокричал, что «тут война» и предупредил Ярослава и его спутницу об угрозе рикошета. Пара предпочла воспользоваться рекомендациями и поспешила в сторону метро.
Как сообщал NEWS.ru, инцидент со стрельбой произошёл возле здания ФСБ на площади Воровского. По разным данным, в результате ЧП могли погибнуть от одного до трёх силовиков.
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