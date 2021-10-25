Очевидец назвал причину пожара на рынке во Владивостоке

Причиной крупного пожара на рынке во Владивостоке стало возгорание электропроводки. При этом замыкание в этом же месте уже происходило день назад. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала продавец одного из сгоревших павильонов.

В 10.15 примерно вспыхнула проводка, мы начали тушить, ничего не получилось у нас. Дым моментально пошёл. Полыхнуло моментально. Мы сразу выбежали — дым пошёл. Спасти ничего не смогли. Мужчины начали тушить вёдрами, огнетушителями, но бесполезно — вспыхнуло моментально, — сообщила продавец посуды Наталья.

По её словам, возгорание электропроводки произошло рядом с павильоном бытовой химии.

На днях — позавчера — там вспыхнуло, электрик сделал. Сегодня там же — пожалуйста, — отметила Наталья.

По словам женщины, весь её товар сгорел, при этом за аренду павильонов продавцы заплатили владельцам рынка буквально накануне. Тем не менее, люди надеются, что деньги им вернут.

Крупный пожар начался на Некрасовском рынке в Владивостоке утром 26 октября. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В настоящее время огонь локализован, тушение продолжается.

Сообщается о том, что с рынка были эвакуированы 70 человек, спасены 10. По предварительным данным, жертв нет.

Прокуратура начала проверку происшествия.