Очевидец ДТП с полуголым сыном экс-депутата рассказал подробности

https://static.news.ru/photo/64461b12-79f3-11eb-88f8-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео Астрахань ЗНАЕТ/vk.com

Очевидец аварии с участием полуголого сына бывшего российского депутата раскрыл подробности происшествия.

По его словам, мужчина ехал за рулём автомобиля Toyota Camry, он попытался сбежать после инцидента. При этом на нём не было даже трусов, а лишь куртка. Водитель ехал по дороге и не собирался останавливаться, от столкновения пешеходов отбросило. Пострадавший мужчина «более-менее мог разговаривать», женщину сразу перенесли в автомобиль скорой помощи.

Он начал убегать, и я ломанулся в сторону за ним, и там с сотрудниками ДПС мы его поймали, пришлось его скрутить. Я его скручивал, — рассказал очевидец.

Собеседник РЕН ТВ отметил , что не почувствовал запаха алкоголя от сына экс-депутата.

Ранее NEWS.ru писал, что сын депутата-единоросса, сидевший за рулём практически без одежды, сбил в Астрахани двух пешеходов — военного прокурора и его жену. Инцидент произошёл на Адмиралтейской улице. Мужчина вылетел на пешеходный переход. Пострадавшие получили тяжёлые травмы.