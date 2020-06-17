Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/b4042f80-b0aa-11ea-bd48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские проверяют информацию о стрельбе в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент, предположительно, произошёл на Зоологической улице.

Сегодня в службу 02 обратилась женщина, которая сообщила, что слышала на улице Зоологической два хлопка, которые, по её словам, похожи на звуки выстрелов, — сообщил источник РИА Новости.

Сейчас стражи порядка разыскивают возможных очевидцев происшествия. Информации о пострадавших в ходе инцидента нет.

Тем временем телеканал РЕН ТВ сообщает , что на месте стрельбы обнаружены гильзы. Предположительно, неизвестные открыли огонь в воздух.

Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.

Раненые полицейские открыли ответный огонь. Всех участников перестрелки госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что стрелок готовился к нападению тщательно и осознанно. Тем не менее, по данным СК, Галаев обстрелял полицейских без какой-либо причины. Судя по всему, личной неприязни к пострадавшим сотрудникам правопорядка у него не было.