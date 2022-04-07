Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленинградской области

В Лужском районе Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолёт, сообщило со ссылкой на очевидцев местное издание 47news. Местные жители поделились кадрами, на которых запечатлён столб дыма, и рассказали, что видели парашютистов в небе, а также слышали хлопки. Представители Западного военного округа уточнили в беседе с агентством РИА Новости, что упавшим самолётом является военный самолёт МиГ-31, а его экипаж успешно катапультировался.

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Ленинградской области, экипаж катапультировался, — подтвердили представители ЗВО.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Торковичи. Обстоятельства случившегося устанавливаются: известно, что самолёт упал в безлюдном месте и не вызвал разрушений. По предварительной информации, причиной катастрофы могла быть технеисправность.

В администрации района сообщили, что на место происшествия отправились сотрудники экстренных служб, также выехали чиновники.

8 марта санкт-петербургские СМИ сообщили о крушении легкомоторного самолёта модели РА 0283 А в Волховском районе Ленинградской области, в результате которого погибли два человека. Крушение произошло между населённым пунктом Потанино и деревней Весь.

Пресс-служба МЧС России следом подтвердила факт авиакатастрофы и уточнила, что возгорания после крушения не последовало. Разбившееся воздушное судно не было официально зарегистрировано.