Очевидцы рассказали о действиях силовиков при захвате заложников в Тюмени

Очевидцы захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени рассказали подробности происшествия. Их слова приводит «Москва 24».

По словам сотрудницы аптеки, которая расположена напротив Сбербанка, к отделению приехало множество сотрудников полиции и других экстренных служб. При этом паники никакой не было, всё было спокойно.

Сейчас, насколько я знаю, ещё занимаются разминированием. Движение открыто, но сапёры работают, но вроде бы уже заканчивают, — отметила она.

Сотрудница другой аптеки, находящейся вблизи захваченного банка, рассказала, что помимо силовиков на место происшествия приехали машины скорой помощи, всех людей закрыли и пытались защитить. Она подтвердила, что никто не паниковал, а прохожие спокойно смотрели за происходящим.

Как ранее сообщалось, мужчина захватил заложников в одном из отделений «Сбера» в Тюмени утром 7 июля. Офис банка находится на первом этаже пятиэтажного дома на Червишевском тракте. Все его жильцы были эвакуированы. Захватчика задержали, им оказался 32-летний Александр Гриченко, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере.