Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва в Ногинске

Очевидцы взрыва в Ногинске рассказали «Москве 24» о первых минутах после происшествия. По их словам, это было страшное зрелище, которое можно увидеть только в кино.

Как сообщил мужчина, проживающий в соседнем доме, хлопок был такой силы, что он «чуть не подскочил в кровати».

Тут рядом школа строится. Сначала подумали, что там упала какая-то плита или какая-то авария сильная, — рассказал он.

Со слов другого жителя, произошедший звук был непонятным, непохожим на взрыв газа. Что это могло быть, у него предположений нет. Он также добавил, что видел, как из разрушенной квартиры вытаскивали маленького мальчика.

Страшно было это увидеть, такое видел только в кино, — сказал он.

Как сообщалось, взрыв бытового газа произошёл в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья. Взрывная волна обрушила три этажа, с первого по четвёртый, в результате оказались повреждены 30 квартир. По данным Следственного комитета РФ, погибли два человека: мужчина и женщина. Количество пострадавших увеличивается.

Также сообщалось, что под завалами могут находиться три человека. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Работают кинологические расчёты.