Очевидцы раскрыли подробности взрыва газа в Ярославле

https://static.news.ru/photo/86cdd444-e3ef-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!/vk.com

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле был слышен в соседних кварталах. Об этом рассказали очевидцы.

Сам взрыв не видели, только слышали, живём через дом, — сообщил местный житель Илья Бабиков.

Он добавил, что взрыв был такой силы, что его слышали в соседних кварталах. Да так, что у их жителей тряслись люстры.

Другая жительница дома, где произошло ЧП, рассказала, что сразу поняла, что взорвался газ. А соседка погибшей при взрыве женщины отметила, что в доме пахло газом уже несколько часов до взрыва. Она постучалась в квартиру, откуда пахло, но ей не открыли, передаёт РЕН ТВ.

Другой сосед погибшей рассказал, что в момент взрыва был дома вместе с женой. По словам мужчины, его зажало в прихожей, но он смог выбраться сам. Жена тоже уцелела. От квартиры же остались только стены.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл на улице Батова 21 августа. По предварительным данным, погибла женщина, пострадали четыре человека. В ГУ МЧС заявили, что под завалами может находиться ребёнок.