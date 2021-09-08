«Угол дома держится на одной внешней плите»: очевидцы о взрыве в Ногинске

Очевидцы взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске в разговоре с NEWS.ru раскрыли некоторые детали произошедшего. По словам собеседника, представившегося Владимиром, в здании случился обвал с первого по пятый этаж.

Я из соседнего дома. Взрыв произошёл в квартире на другой стороне дома, где случился обвал с первого по пятый этаж. С двух других сторон лишь выбило плиты. Угол дома держится только на одной внешней плите. <...> Экстренные службы приехали минут через 10-15. Завал, который образовался на первом этаже, постепенно разбирают. Оттуда никто бы не выбрался. Что там происходило, я не видел, — рассказал мужчина.

Ещё одна местная жительница по имени Нелли отметила, что в 06:50 утра 8 сентября её разбудил мощный взрыв, а спасатели прибыли «сразу, минуты через три».

Взрыв в жилом доме подмосковного города Ногинска обрушил три этажа, с первого по четвёртый: ударной волной повредило как минимум шесть квартир, пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки 5 и 10 лет и 44-летняя женщина. По имеющимся данным, под завалами всё ещё могут находиться люди, на месте происшествия работают спасатели.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва жилого дома в Ногинске.