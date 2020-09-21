Очевидцы прокомментировали землетрясение близ озера Байкал

Жители Иркутской области рассказали о землетрясении, которое произошло в районе озера Байкал.
По словам очевидцев, в момент катаклизма слышался сильный гул. Теперь местные жители опасаются повторных толчков.
Очень хорошо трясло — пять-шесть баллов. После, минут через пять-семь, ещё тряхануло, но уже поменьше, но так же, с гулом, — отметил один из очевидцев Альберт Туманов, передаёт RT.
Также жители Иркутской области сообщили, что во многих домах попадала мебель.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал 21 сентября. Об инциденте сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр находился в Слюдянском районе, толчки ощущались в 12 районах.
В связи с этим власти Иркутска приняли решение ввести в городе режим повышенной готовности.
Ранее NEWS.ru писал, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 в 60 км от посёлка городского типа Палана. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 км под морским дном в заливе Шелехова у западного побережья полуострова, юго-западнее административного центра Корякского округа — пгт Палана. По данным регионального ГУ МЧС, жители посёлка ощутили толчки силой 2–3 балла.