Очевидцы прокомментировали землетрясение близ озера Байкал

https://static.news.ru/photo/a270989a-fc49-11ea-ba7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Жители Иркутской области рассказали о землетрясении, которое произошло в районе озера Байкал.

По словам очевидцев, в момент катаклизма слышался сильный гул. Теперь местные жители опасаются повторных толчков.

Очень хорошо трясло — пять-шесть баллов. После, минут через пять-семь, ещё тряхануло, но уже поменьше, но так же, с гулом, — отметил один из очевидцев Альберт Туманов, передаёт RT.

Также жители Иркутской области сообщили, что во многих домах попадала мебель.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал 21 сентября. Об инциденте сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр находился в Слюдянском районе, толчки ощущались в 12 районах.

В связи с этим власти Иркутска приняли решение ввести в городе режим повышенной готовности.

Ранее NEWS.ru писал, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 в 60 км от посёлка городского типа Палана. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 км под морским дном в заливе Шелехова у западного побережья полуострова, юго-западнее административного центра Корякского округа — пгт Палана. По данным регионального ГУ МЧС, жители посёлка ощутили толчки силой 2–3 балла.