Очевидцы описали нападения в Вене

https://static.news.ru/photo/10f67afa-1d6f-11eb-9ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jin Luowei/XinHua/Global Look Press

Детали нападения террористов на людей в центре Вены стали известны от очевидцев событий, которые поделились ими с местными СМИ.

Так, раввин Шломо Хофмейстер рассказал изданию Kurier, что один из стрелков открыл огонь по людям, сидевшим на летних верандах ресторанов.

Другой житель австрийской столицы в беседе с агентством APA отметил , что в момент начала стрельбы сам был в ресторане на главной площади Вены. Посетители заведения сразу легли на пол, тут же кто-то из персонала выключил свет и закрыл двери.

Страхи гостей были сродни безумию, — подчеркнул собеседник агентства.

Также паника началась у посетителей кафе на площади. Об этом телеканалу oe24.tv рассказал ещё один очевидец. По его словам, люди стали прятаться, несколько человек забежали в жилой дом и забаррикадировались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным австрийских СМИ, несколько вооружённых винтовками человек устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе у синагоги. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение «отвратительным» терактом, а мэр Вены Михаэль Людвиг подтвердил сообщение о 15 раненых в результате стрельбы.