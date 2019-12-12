Фото: mil.ru

Причиной смерти издателя «Тинькофф-журнала» Александра Рая и его супруги официально называют отравление неизвестным веществом, однако некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают о возможной передозировке наркотиками.

Как пишут argumenti.ru, эксперты ещё не определили, какое именно вещество было в организме погибших. Супругов обнаружили в квартире на Зеленоградской улице в Москве без признаков насильственной смерти. У них остался...