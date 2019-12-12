Представители Северного флота 12 декабря сообщили журналистам, что военным и пожарным удалось локализовать очаг возгорания на крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманской области.
Также спасатели эвакуировали с места ЧП работников завода «Звёздочка».
Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчётом судоремонтного завода очаг задымления был локализован, — цитирует ТАСС сообщение от представителей Северного флота.
Возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ. Огонь охватил 600 квадратных метров крейсера.
Как ранее писал NEWS.ru, по последним данным, шесть человек пострадали при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов».