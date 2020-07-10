Обыски прошли у шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/88f04024-c269-11ea-b343-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Квартиры, гаражи и машины шестерых (включая губернатора Сергея Фургала) членов партии либерал-демократов Хабаровского края обыскали сотрудники правоохранительных органов, сообщил лидер фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергей Зюбр.

Знаем, что сегодня два депутата находятся в ИВС, и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трёх членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски, — поделился Зюбр.

Глава отделения партии не знает, какие обвинения предъявлены депутатам, поэтому не может сказать, связано ли происходящее с делом «Амурстали».

Ранее стало известно, что вместе с обвиняемым в организации убийств губернатором Сергеем Фургалом были задержаны депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, которые ранее входили в руководящий состав предприятия «Амурсталь», принадлежащего компании «Торэкс-Хабаровск». По сведениям знакомых с ситуацией источников, губернатора подозревали в том, что он использует своё положение в интересах аффилированных компаний, что повлияло на появление уголовного дела, передаёт РИА Новости.

«Амурсталь» — один из крупнейших заводов в регионе, где выплавляется сталь с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания «Торэкс», 25% «Торэкс-Хабаровска» принадлежат жене Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника новым гендиректором стал Григорий Фрейдин. Сергею Кузнецову предложили заняться производственными процессами, но он отказался. Бенефициар компании «Армада», которой принадлежит 75% завода, Павел Бальский, заявлял о планах провести на заводе финансовый аудит.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Как писал NEWS.ru ранее, брат Сергея Фургала Юрий уверен, что его брат невиновен. Он полагает, что дело связано с политикой.