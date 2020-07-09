Обыск в офисе «МБХ медиа» связан с делом ЮКОСа

https://static.news.ru/photo/adcae658-c1db-11ea-842b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник редакции «МБХ медиа» рассказал журналистам, что обыск в офисе издания связан с делом ЮКОСа.

В редакции проходит обыск. Там присутствуют главред Ника Куцылло, шеф-редактор Сергей Простаков и адвокат Сергей Бадамшин, — сказал представитель «МБХ медиа» изданию РИА Новости.

Утром 9 июля силовики пришли с обысками к муниципальному депутату Юлии Галяминой, координаторам движения «Открытая Россия» Ольге Горелик и Татьяне Усмановой, а также к Простакову.

Кроме того, сотрудники полиции пришли к юристу «Правозащиты Открытки» Алексею Прянишникову, который проживает в Томске. Супруга мужчины заявила, что ему не дают связаться с адвокатом.

«МБХ медиа» был основан в 2017 году бывший руководителем нефтяной компании ЮКОС, миллиардером Михаилом Ходорковским. Бизнесмен был осуждён российским судом, позже его помиловали. В настоящее время он проживает за пределами России.

Как ранее писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин назвал Ходорковского жуликом, который окружён преступниками. На это миллиардер ответил, что уступает российскому лидеру в жульничестве.