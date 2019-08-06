https://static.news.ru/photo/c16e21ac-b868-11e9-83ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчина, которого вместе с женой прокуратура через суд хочет лишить родительских прав за передачу сына «третьему лицу» на несогласованной столичной акции 27 июля, сообщил о прошедших у них дома обысках.

Пришли вчера ночью к нам с обыском из Следственного комитета по делу об оставлении ребёнка в опасности. Нам назначили встречу в Следственном комитете, мы должны туда ехать, дать показания, разъяснить ситуацию, — рассказал Дмитрий Проказов в интервью « Радио Свобода ».

Он подчеркнул, что они ни в чём не виновны. Когда возвращались с прогулки, Дмитрий, по его словам, передал ребёнка на руки своему другу и двоюродному брату жены Сергею Фомину, попросив его понести. Ни оцеплений, ни полицейских они не видели.

Как писал News.ru, прокуратура Москвы требует лишить родительских прав супругов, которые пришли на митинг 27 июля с годовалым ребёнком. Акция не была согласована с властями столицы. В ходе мероприятия родители, по заявлению прокуратуры, передали малыша другому человеку, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».