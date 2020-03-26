Горящего человека заметили в Санкт-Петербурге. Пожилого мужчину, объятого огнём, увидели на улице Будапештской.
По информации РЕН ТВ, мужчину с тяжёлыми ожогами
Ранее NEWS.ru писал, что российский блогер, проживающий в Татарстане, поджёг себя для того, чтобы набрать побольше лайков в социальных сетях. Сначала молодой человек поджигает на себе одежду. Огонь разгорается, с брюк парня пламя переходит на куртку. Блогер понимает, что «фокус» зашёл слишком далеко, и начинает паниковать. Через несколько секунд он не выдерживает и прыгает в бассейн с водой.
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