Обвинённому в коррупции следователю вернули удостоверение

https://static.news.ru/photo/a7c4e838-bdff-11ea-9b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат следователя Руслана Миниахметова рассказал о статусе своего подзащитного. По его словам, мужчине уже вернули удостоверение СК, личные веди и документы.

В настоящий момент у него нет никакого процессуального статуса, передаёт РИА Новости.

Юрист отметил, что во время допроса сотрудники Следственного комитета вели себя абсолютно корректно. При этом у мужчины не было доступа к средствам связи, и он не знал, что Генпрокуратура решила отменить дело. Сначала мужчина подумал, что следователи сами разобрались в ситуации.

Стратегия защиты — полные, исчерпывающие ответы на все вопросы следствия, мы ничего не скрывали, не отказывались, не заявляли отводов, — почеркнул защитник.

Он отметил, что в ходе обыска в рабочем кабинете Миниахметов сам отдал силовикам свой компьютер и рабочие материалы, а также передал дела коллегам для продолжения работы.

3 июня ФСБ задержала следователя центрального аппарата СК РФ Миниахметова за получение взятки в особо крупном размере. Это подтвердили в пресс-службе СК РФ.

По данным РЕН ТВ, следователь ранее расследовал уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также громкое дело «Кировлеса».

Следствие предполагает, что незаконное вознаграждение сотрудник СК получил от банкиров, которые обвинялись в хищениях. По данным издания, в последнее время в производстве Миниахметова находилось дело в отношении бывших руководителей Национального торгового банка (НТБ) из Тольятти, которым инкриминировали хищение 572,9 млн рублей, принадлежащих госкорпорации ВЭБ.

Позднее в этот же день Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении дела. Как писал NEWS.ru, в СК обжаловали это решение и продолжают настаивать на возобновлении расследования.