Обвиняемый в убийстве школьницы из Тюмени заявил о невиновности

Бывший полицейский и ветеран Чечни Виталий Бережной считает себя невиновным в деле об убийстве семилетней школьницы из Тюмени, рассказала его адвокат Елена Шихова. По её словам, все доказательства против подозреваемого сфабрикованы, пишет Lenta.ru.

Здравые люди, которыми являются присяжные, сумеют сложить один плюс один — и всё поймут сами. Доказательства шиты белыми нитками, причём очень топорно. Мы докажем в суде, что мой подзащитный стал жертвой оговора. Но о подробностях я говорить не могу, поскольку связана подпиской о неразглашении, — подчеркнула Шихова.

Бережной был задержан по подозрению в убийстве пропавшей восьмилетней девочки 25 августа. Он сознался в содеянном и дал показания. Стали известны ужасающие подробности преступления: подозреваемый изнасиловал и убил школьницу, заманив её к себе домой бесплатным Wi-Fi, а тело спрятал в холодильник. При этом он участвовал в её поисках.



Ранее Ленинский районный суд Тюмени арестовал Виталия Бережного, которого подозревают в убийстве и расчленении школьницы Насти Муравьёвой.