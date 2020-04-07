Обвиняемый в убийстве помощника Бутырского прокурора доставлен в Москву

https://static.news.ru/photo/bb286496-791b-11ea-82e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасова экстрадирован из Киргизии в Москву. Максим Лунегов передн сотрудникам ФСИН.

Сейчас Лунегов находится в СИЗО, сообщает ТАСС. Задержан он был осенью прошлого года в Бишкеке сотрудниками местного Комитета нацбезопасности.

Экс-сотрудник ГРУ Лунегов со своим приятелем Андреем Глухих избил и ограбил 23-летнего Некрасова, находясь у него дома. Всё, что взяли налётчики — это 100 рублей и вещи на сумму, не дотягивающую пяти тысяч рублей. Некрасова преступники оставили связанного без сознания, в результате чего он и умер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пресненский суд столицы заключил под стражу на два месяца Андрея Глухих — фигуранта расследования убийства помощника Бутырского межрайонного прокурора (Москва). Следствие считает задержанного причастным к расправе над юристом.