Обвиняемый в убийстве помощника Бутырского прокурора доставлен в Москву

Обвиняемый в убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасова экстрадирован из Киргизии в Москву. Максим Лунегов передн сотрудникам ФСИН.
Сейчас Лунегов находится в СИЗО,
Экс-сотрудник ГРУ Лунегов со своим приятелем Андреем Глухих избил и ограбил 23-летнего Некрасова, находясь у него дома. Всё, что взяли налётчики — это 100 рублей и вещи на сумму, не дотягивающую пяти тысяч рублей. Некрасова преступники оставили связанного без сознания, в результате чего он и умер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пресненский суд столицы заключил под стражу на два месяца Андрея Глухих — фигуранта расследования убийства помощника Бутырского межрайонного прокурора (Москва). Следствие считает задержанного причастным к расправе над юристом.
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