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Нурлан Муратов, обвиняемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве в 2018 году, рассказал, что дал признательные показания под давлением в СИЗО. Об этом он заявил в Мосгорсуде, где началось слушание по делу.

Подсудимый утверждает, что в изоляторе после ареста силовики говорили ему, будто бы в соседних камерах находятся родственники Муратова, которым те сулили проблемы, если мужчина не возьмет вину на себя.

23-летний полицейский Андрей Райский был найден мёртвым в ночь на 3 сентября 2018 года в техническом помещении метро. Перед этим он остановил Муратова для проверки и по непонятной причине завёл в санузел. Через некоторое пассажир вышел оттуда один. По версии следствия, полицейского убил Муратов. Сторона защиты утверждает, что сотрудник правоохранительных органов приказал задержанному постоять в стороне, а сам зашёл в кабинку, где раздался выстрел.

Судебные медики и криминалисты выдвигали разные версии произошедшего. Одна из них состояла в том, что огнестрельное ранение Андрей Райский получил от рикошета пули, выпущенной им собственноручно в ходе потасовки с задержанным. По их мнению, она дважды отрикошетила от стен и попала полицейскому в глаз, писал NEWS.ru.