Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов сменил адвоката

https://static.news.ru/photo/eab3b2a4-b09f-11ea-ba30-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов (справа) Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Доцент Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в жестокой расправе над аспиранткой Анастасией Ещенко, сменил адвоката. Его интересы в суде теперь будет представлять Сергей Лукьянов.

Накануне я подписал соглашение на защиту с Олегом Соколовым, я уже приступил к знакомству с материалами дела, — цитирует юриста РИА Новости.

По его словам, следующее заседание по делу намечено на 22 июня. До этого времени он планирует полностью изучить детали. Если по каким-то причинам он не успеет ознакомиться с материалами, Лукьянов пообещал ходатайствовать об ознакомлении в ходе процесса.

Кровавая драма разыгралась в 2019 году: 9 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу: у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Оказалось, что труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе.

Соколова обвинили в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историк отказался от услуг своего защитника Александра Почуева. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

16 июня в Сети появилось видео ссоры Соколова с Ещенко. Запись сделана за несколько часов до убийства. По предварительным данным, видео снято на мобильный телефон самим Соколовым. На кадрах Ещенко плачет и просит оставить её в покое.